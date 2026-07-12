A Argentina venceu a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, neste sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os gols da Albiceleste foram marcados por Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Ndoye descontou para os suíços.\nCom o resultado, a Argentina avançou para encarar a Inglaterra, que eliminou a Noruega após uma vitória pelo placar de 2 a 1. O duelo acontece na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.\nReencontro com os ingleses\nArgentina e Inglaterra já se enfrentaram cinco vezes na história das Copas do Mundo.\nEm 1966, nas quartas de final, os ingleses venceram por 1 a 0. Já em 1986, nas quartas de final, Diego Maradona foi o herói com dois gols antológicos no triunfo por 2 a 1: o primeiro usando a mão esquerda para enganar o goleiro Peter Shilton, e o segundo um golaço com arrancada desde o meio-campo, deixando cinco ingleses para trás.