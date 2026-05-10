O Goiás se superou com um jogador a menos, neste sábado (9), contou com gol do seu principal artilheiro e venceu o Vila Nova por 1 a 0 no clássico goiano na Serrinha pela 8ª rodada da Série B. O time esmeraldino jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos, após expulsão do zagueiro Ramon Menezes, e viu Anselmo Ramon sair do banco de reservas para marcar o gol do clássico.\nCom o resultado, o Goiás encerra sequência de quatro derrotas seguidas na Série B e volta a vencer na competição. O time esmeraldino chega aos dez pontos, deixa a zona de rebaixamento e assume a 9ª colocação.\nO Vila Nova, que estava invicto, perde pela primeira vez na Série B. O Tigre permanece com 13 pontos ainda na 4ª posição, mas pode perder colocações durante o complemento da 8ª rodada.\nAs equipes voltam a campo no meio da próxima semana, antes dos próximos compromissos pela Série B. Na terça-feira (12), o Goiás visita o Cruzeiro pelo jogo da volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Mineirão, a partir das 21h30. Quem vencer, avança às oitavas de final. Na ida, os times empataram por 2 a 2.