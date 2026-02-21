Anapolina e Goiás abrem a fase semifinal do Campeonato Goiano neste sábado (21). No estádio Jonas Duarte, a partir das 17 horas, colorados e esmeraldinos fazem o jogo de ida do confronto.\n(Confira abaixo onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nCom a eliminação na 1ª fase, Araguaína mantém sina de nunca ter chegado à 2ª fase da Copa do BR\nEm semifinais do Goianão, Goiás defende tabu de 22 anos contra times do interior\nÉ a sexta vez na história do Goianão que Anapolina e Goiás se enfrentam em alguma fase eliminatória - eles se encontraram em fases decisivas nas edições de 1981, 1983 (duas ocasiões), 2000 e 2018. O time esmeraldino jamais perdeu algum confronto neste formato para a Rubra, que tentará surpreender em 2026.\nA Rubra é uma das surpresas do Goianão neste ano. Após passar por mudança do modelo associativo para Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que foi concretizada em setembro de 2024, a Anapolina conquistou o título da Divisão de Acesso no ano passado e já fez história neste ano.