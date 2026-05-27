Desde segunda-feira, a pista de atletismo do Estádio Olímpico está em reforma. A primeira intervenção de destaque foi a retirada do piso, por completo. O espaço ficará interditado e a obra tem previsão de conclusão em seis meses, durante o mês de novembro.\nA obra no estádio começou pouco mais de um mês depois de reportagem publicada pelo DAQUI, que mostrou problemas estruturais e pedido de “socorro” da pista de atletismo. Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o valor da obra ficará em “mais de R$ 9 milhões”. O valor previsto inicialmente era de R$ 6,5 milhões. Não foram divulgados detalhes do motivo do aumento nos valores previstos.\nA obra na pista de atletismo estava prevista para começar dia 18 de maio, mas por causa de um evento de corrida de rua que tinha largada e chegada no Estádio Olímpico, o início da reforma começou no dia 25. Essa é a reforma mais profunda que o equipamento esportivo recebe desde a reinauguração em 2016.