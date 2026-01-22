A 2ª rodada do Campeonato Tocantinense será realizada neste sábado (24). Três jogos serão às 16h, e Araguaína e Gurupi encerram a rodada, às 18h. Confira abaixo a arbitragem de cada confronto.\nNa primeira rodada, Gurupi venceu o Palmas por 1 a 0, Capital e Araguaína empataram por 1 a 1, mesmo resultado de Bela Vista e Guaraí. União e Tocantinópolis não marcaram gols.\nApós ausência e com novidade, Stock Car anuncia duas etapas para Goiânia em 2026\nAutódromo de Goiânia corre contra o tempo para o Moto GP\nPalmas x União - estádio Nilton Santos, em Palmas, às 16h\nÁrbitro: Joantan Lima Gomes (Itaguatins)\nAssistente 1: Fernando Gomes da Silva (Palmas)\nAssistente 2: José Valcy Rocha (Palmas)\nQuarto árbitro: Alisson Furtado (Palmas)\nTocantinópolis x Bela Vista - estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, às 16h\nÁrbitro: Alef das Chagas dos Santos Silva (Imperatriz-MA)