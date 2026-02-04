A 4ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026 será disputada neste sábado (7), com todos os times em campo. Tocantinópolis, Guaraí, União e Capital jogam em seus domínios. O Tocantinópolis lidera a competição e é o único invicto no torneio até o momento. Na parte inferior da tabela, Palmas e Guaraí lutam contra o rebaixamento.\nRodada #3 do Tocantinense 2026: tudo o que você precisa saber das partidas\nVila Nova defende sua maior invencibilidade diante do Goiás\nClubes da elite do tocantinense cobram ajuda financeira do Estado após não ter ofício respondido\nConfira a arbitragem e os horários dos jogos\nTocantinópolis x Araguaína - estádio Ribeirão, em Tocantinópolis\nÁrbitro: Joantan Gomes (Itaguatins)\nAssistente 1: Fábio Pereira (Araguatins)\nAssistente 2: Helves Presley (Luzinópolis)\nQuarto árbitro: Dione Alves Fogaça (Araguatins)