O Campeonato Tocantinense 2026 teve a sua penúltima rodada finalizada. Com oito gols marcados, a competição chegou aos 51 tentos marcados, mas a artilharia segue dividida entre 13 atletas, com dois gols marcados.
Falta apenas uma rodada para o fim da 1ª fase do torneio. O Tocantinópolis já garantiu a primeira colocação, enquanto o Guaraí já está rebaixado.
Confira como está a disputa pela artilharia
2 gols
Ailton Jr. (Araguaína)
Gabriel Viana (Araguaína)
Kelvyn (Guaraí)
Pedro Testa (Capital FC)
Rhaillam (Capital FC)
Souza (Gurupi)
Igor Gomes (Gurupi)
Carlos Alfredo (Gurupi)
Pedrinho (Tocantinópolis)