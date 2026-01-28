Tocantinópolis e Capital já sabem quem vão enfrentar na 2ª fase da Copa do Brasil 2026. O sorteio que definiu os adversários das equipes tocantinenses foi realizado na tarde desta quarta-feira (28).\nO Tocantinópolis terá pela frente a Tuna Luso-PA, em jogo único fora de seus domínios. Já o Capital encara o Manaus, possivelmente no estádio Nilton Santos, em Palmas, também em jogo único.\nAs duas equipes entram diretamente na 2ª, junto com outros 72 times, além dos 14 clubes que avançarem da etapa anterior.\nVeja como fica a artilharia do Campeonato Tocantinense 2026 após a 2ª rodada\nPalmas anuncia saídas de técnico e diretor de futebol após duas rodadas\nQuem é o jogador do Guanabara City que se destacou na Copinha e se tornou a 1ª venda internacional do clube\nJá o Araguaína entra na 1ª fase e terá pela frente o Primavera-SP, em jogo único em seus domínios — estádio Mirandão. Quem passar neste confronto encara o Ceará, em Fortaleza.