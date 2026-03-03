O estádio Nilton Santos, em Palmas, foi liberado e poderá receber público na partida entre Capital e Manaus, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil. A informação foi confirmada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) nesta terça-feira (3). O jogo será realizado nesta quarta-feira (4), às 19h30 (horário de Brasília).\nOs quatro laudos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) — segurança; prevenção e combate a incêndio e pânico; vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto; e condições sanitárias e de higiene — foram enviados.\nEstádio Nilton Santos, em Palmas, segue com laudo pendente e incerteza de público na Copa do Brasil\nTocantinópolis pode garantir vaga na Copa do Brasil 2027 na rodada final do Tocantinense\nIluminação do Nilton Santos, em Palmas, gera críticas antes da Copa do Brasil; estádio segue sem laudos