O Interporto estreia na Copa do Brasil 2026 em uma terça-feira (24), às 15h (de Brasília). A equipe tocantinense terá pela frente o IAPE-MA. A partida será com mando do Interporto, em estádio a ser definido, possivelmente no General Sampaio, em Porto Nacional.

O embate será em partida única e, em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido em cobrança de pênaltis.

Quem passar enfrentará, na 2ª fase, o vencedor do confronto entre Oratório e Galvez-AC.

O Interporto garantiu participação no torneio após conquistar a taça do Estadual Sub-17 de 2025, quando superou o FlaPalmas na decisão.