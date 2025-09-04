Goiânia foi palco no último domingo (31) da 12ª Maratona EM Movimento e dentre os 1.663 corredores, o grande destaque foi “seu” Francisco Lima. O corredor de 92 anos completou a maratona e chamou a atenção de todos os presentes no evento esportivo.\n“Seu” Francisco Lima completou o percurso de 42.199 km em 4h25min. A prova passou por diversos bairros da região leste da capital e o atleta chamou a atenção pela disposição e tranquilidade durante o percurso.\nO corredor de 92 anos tem a sua história com a corrida contada no documentário “Na trilha da vida”, produzido pela Tupi Filmes, com direção do diretor Raimundo Alves da Silva. O curta de 17 minutos desvenda como a corrida de rua moldou a personalidade de “seu” Francisco Lima, que tem uma disciplina admirável e de acordo com suas contas já completou mais de 100 maratonas.