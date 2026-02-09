Começa nesta semana as quartas de final do Campeonato Goiano de 2026. O mata-mata reserva quatro confrontos cheios de histórias, como um duelo entre o maior campeão geral e o maior campeão do interior, um encontro entre representantes de fora da capital e um embate entre um dos clubes mais poderosos do estado contra emergentes.\nO Goiás foi quem terminou na liderança da 1ª fase. Com 20 pontos, o esmeraldino teve uma campanha de 6 vitórias e nenhuma derrota. O seu maior destaque foi a defesa: apenas um gol sofrido, no clássico contra o Atlético. Além disso, a equipe ainda possui um ataque eficiente, com 14 gols, com o posto de 2º melhor do Estadual.\nSob o comando de Daniel Paulista, o Goiás passa por uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O esmeraldino espera que esses números ajudem a disparar rumo ao título estadual, que não vem desde 2018.