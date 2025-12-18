O Goiás espera trabalhar em 2026 com orçamento próximo do que foi utilizado pelo clube neste ano, mas reconhece que o valor na próxima temporada não deve ser o mesmo. Neste ano, a equipe esmeraldina teve orçamento um pouco mais elevado por causa do pagamento da venda de 20% dos seus direitos de participação na LFU.\nA direção esmeraldina ainda não divulgou o balanço de 2025 com números exatos, mas ao longo do ano mais de R$ 60 milhões passaram pelo caixa do clube. Esse número será o foco para 2026, mas o Conselho de Administração (CA) admite que pode não conseguir igualar esse aporte.\n“O orçamento que temos de projeção é baseado nos últimos dois anos, estamos trabalhando para chegar próximo disso (ter pelo menos R$ 60 milhões no caixa). Não temos a garantia de que vamos chegar. Nós vamos fazer readequações e muito ainda será feito. Não queremos e não podemos perder qualidade esportiva para disputar nosso grande objetivo em 2026”, afirmou o presidente do CA Aroldo Guidão.