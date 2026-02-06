A dívida do Araguaína com a União subiu de R$ 378 mil (R$ 378.300,75) para R$ 388 mil (R$ 388.558,6) neste início de 2026. A equipe vem sendo beneficiada com cotas do governo e, na atual temporada, vai receber R$ 400 mil pela participação na 1ª fase da Copa do Brasil.\nOs débitos citados são relacionados à Previdência e ao FGTS. Em consulta realizada nesta sexta-feira (6), na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) — por meio do aplicativo Dívida Aberta — consta que a dívida chegou a R$ 388 mil.\nFederação do TO anuncia futebol misto em competições de base; entenda\nOnde e quando assistir aos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno\nConfira a arbitragem da 4ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026\nO dinheiro da Copa do Brasil deve ser pago nos próximos dias. Já em relação ao apoio financeiro do Estado, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) confirmou recentemente que vai distribuir R$ 3 milhões aos times da elite.