O Dois Irmãos EC confirmou sua classificação para as quartas de final do Copão Tocantins ao golear a Seleção de Itapiratins por 5 a 1, na partida de volta das oitavas de final disputada no estádio Albertão.\nCom o resultado, a equipe fechou o placar agregado em 12 a 4, após ter vencido a ida por 7 a 3, e assegurou a oitava e última vaga da fase eliminatória.\nCom a classificação garantida, o Dois Irmãos EC faturou uma bonificação adicional de R$ 2 mil, valor também recebido pelos outros sete classificados. Na fase regional anterior, os campeões embolsaram R$ 10 mil, enquanto os vice-campeões ficaram com R$ 5 mil.\nNas quartas de final, o Dois Irmãos EC terá pela frente o Sporting Itacajá EC. As oito equipes garantidas na disputa pelo título estadual são: Nazaré FC, Sporting Itacajá EC, Tocantínia, Seleção de Chapada, Nacional EC, Associação Atlética Rio Sono, Combinado e Dois Irmãos EC.