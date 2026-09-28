O futebol tocantinense despediu-se, nesta semana, de uma de suas figuras mais emblemáticas. O ex-presidente do Araguaína Futebol e Regatas, João Luiz de Carvalho, morreu aos 73 anos, em decorrência de complicações de saúde.\nDe acordo com informações da família, João Luiz presidiu o Araguaína de 2002 a 2010 e permaneceu na diretoria como vice-presidente entre 2010 e 2014. Sob sua liderança, o clube viveu os momentos mais gloriosos de sua história, erguendo duas taças da Primeira Divisão Estadual (2006 e 2009), disputando a Copa do Brasil e conquistando o histórico acesso à Série C do Campeonato Brasileiro em 2010.\nEm nota oficial de pesar, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) lamentou a perda e confirmou que todas as partidas da quarta rodada da Segunda Divisão, disputadas neste sábado (26), tiveram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-mandatário, que deixou um legado de 12 temporadas à frente do clube.