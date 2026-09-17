A disputa pela artilharia da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 esquentou de vez após o fechamento dos jogos atrasados da rodada de abertura. Embora o atacante Gabriel Viana, do São José, siga na liderança isolada com cinco gols, ele viu a diferença diminuir com a ascensão da dupla do Araguaia, Afonso e Mateus da Silva, que assumiram a vice-liderança com três gols cada.\nO Araguaia goleou o Taquarussú por 5 a 1, enquanto o Interporto venceu o Batalhão por 1 a 0. Os jogos foram realizados no Estádio Domingos Santos, em Palmas, na terça-feira (15) e quarta-feira (16), respectivamente.\nA fome de gols é a marca registrada do torneio de acesso. Em apenas oito partidas disputadas até aqui, as redes balançaram 34 vezes, registrando uma incrível média de 4,25 gols por jogo.\nLogo atrás dos líderes, o trio do Guaraí formado por Kennedy Balotelli, Souza e Wander divide a terceira colocação da artilharia, com dois gols cada.