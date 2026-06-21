O Vila Nova teve uma atuação avassaladora no primeiro e venceu o Náutico por 4 a 3, com quatro gols marcados na etapa inicial. Neste sábado (20), no OBA, em jogo de sete gols Janderson (duas vezes), Ryan e André Luís marcaram para o Tigre, enquanto Dodô, ex-jogador do clube goiano, Vinícius, ex-Goiás, e Luiz Cláudio descontaram no duelo válido pela 14ª rodada da Série B.\nCom o resultado, o Vila Nova chega aos 28 pontos e assume a liderança da Série B. Para seguir no topo, o Tigre torcer para o São Bernardo não vencer o Juventude, em casa, neste domingo (21). Se o time paulista ganhar, chegará aos 28 pontos e a equipe goiana voltará para a segunda colocação por causa do saldo de gols.\nA vitória sobre o Náutico aumentou o desempenho quase perfeito do Vila Nova como mandante. O Tigre não perdeu em casa pela Série B. Dos oito triunfos na competição, cinco foram no OBA. O clube ainda tem dois empates e registra aproveitamento de 81%.