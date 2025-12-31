A manutenção da base do sistema defensivo, o que menos perdeu atletas, é uma característica que se destaca na reformulação do elenco do Atlético-GO. Em 2026, o técnico Rafael Lacerda terá à disposição praticamente a defesa completa utilizada na Série B: o goleiro Paulo Vitor, os zagueiros Tito e Adriano Martins e o lateral esquerdo e capitão Guilherme Romão.\nAlém deles, fazem parte do elenco os goleiros Vladimir e Léo e o zagueiro Heron, que atuaram algumas vezes na última Série B. Os laterais Renan Silva e Gustavo Daniel, oriundos da base, chegaram a treinar com o time no final da temporada e são opções.\nA principal novidade no sistema defensivo é a contratação do lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, mas com uma particularidade. Ele retorna ao Dragão após dez anos da conquista do principal título do clube, o da Série B de 2016, no qual foi titular e se destacou com boas atuações. Depois, passou por outros times e, em 2024 e 2025, atuou pelo CRB-AL.