O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, participou de uma reunião em Palmas (TO) com dirigentes de clubes locais, membros da diretoria da Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e representantes da imprensa esportiva do estado. Durante o encontro, afirmou que uma das prioridades de sua gestão é reduzir as desigualdades entre as federações.\nEm entrevista publicada no site da FTF, o dirigente disse que a CBF pretende ampliar o apoio aos estados das regiões Norte e Nordeste como forma de reduzir essas desigualdades.\nGeral do Serra Dourada começa a ser demolida\nSegunda Divisão Tocantinense: veja as piores campanhas da história do torneio\nAutódromo de Goiânia é fechado para a troca do asfalto da pista\nO trabalho precisa ser feito nesses estados que não têm tanto incentivo público e privado. Eu vivi isso no meu estado, na minha federação [Roraima]. Nosso pensamento é movimentar. Precisamos movimentar os clubes menores e as federações menores. Começamos com ações, aumentando o número de vagas para os estados e para os clubes das Séries D e C, com cotas."