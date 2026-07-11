Com a vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo, em jogo disputado nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium, a Espanha se classificou e vai enfrentar a França na semifinal da competição. A partida entre as duas potências europeias está marcada para a próxima terça-feira (14), às 16 horas, no AT&T Stadium.\nNo segundo duelo das quartas de final da Copa de 2026, após a vitória da França sobre Marrocos por 2 a 0 na última quinta (9), a Espanha saiu na frente com gol de Fabián Ruiz, aos 30 minutos do 1º tempo. De Ketelaere igualou para os belgas aos 41.\nFrança despacha Marrocos e mira 3ª final seguida\nChaveamento da Copa do Mundo: veja quem o Brasil pode enfrentar até a final\nCaminho do Brasil até a final da Copa tem só 2 jogos no meio da semana\nNa etapa final, tudo parecia apontar para o empate e a iminente prorrogação. No entanto, o goleiro Lammens, que entrou no lugar do lesionado Courtois, falhou ao dar rebote no chute de Cubarsí, deixando a bola no pé de Merino, que recolocou os espanhóis na frente aos 43 minutos e definiu o resultado.