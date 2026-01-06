Estão abertas as inscrições para a 19ª Trilha dos Loucos & 1ª Cross Country. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar este site. Não há prazo de inscrição, mas as vagas são limitadas a 300. A prova da Trilha dos Loucos ocorre no dia 14 de março e a da Cross Country no dia seguinte, 15 de março.\nRemo x Batalhão: tudo que você precisa saber do jogo pela Copinha\nMeia do Goiás prega "mentalidade de campeão" para alcançar objetivos em 2026\nEm meio à reformulação do Atlético-GO, setor defensivo é preservado\nAs trilhas vão acontecer na cidade de Itacajá, localizada no nordeste do estado, distante cerca de 211 km da capital. A previsão da largada é para as 9h. No total são 300 vagas limitadas com a categoria única de Trilheiros, o preço da inscrição é de R$ 120,00.Para aqueles que vão participar, a entrega dos kits será feita dia 14 durante a concentração do evento.