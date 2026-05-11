Estão abertas as inscrições para o 6º Desafio Stives Race de Palmas. Os interessados podem se inscrever neste site. A prova será realizada no dia 31 de maio, no Quartel do 1º BPM. A largada será em baterias de até 100 atletas, com início previsto para as 6h30.\nConforme a organização, são três categorias disponíveis: elite (atletas de alto rendimento), combate (forças de segurança) e adventure (atletas de diferentes níveis).\nSegundo a organização, o percurso terá aproximadamente 6 km, com no mínimo 40 obstáculos, exigindo força, resistência, equilíbrio e coordenação.