O estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, pode mudar o nome. O Goiás negocia a venda do naming rights com uma empresa de construção civil norte-americana, que tem sede no Brasil. O nome da empresa ainda não foi divulgado, mas o valor do acordo pode chegar a R$ 90 milhões e dependerá da Divisão do Campeonato Brasileiro que a equipe esmeraldina estiver. A direção do Goiás não confirma oficialmente a negociação, mas espera anunciar o acordo durante este mês.\nA negociação do Goiás com a empresa norte-americana começou há pouco mais de um mês e contou com a participação do presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro.\nO acordo prevê a exposição da marca e troca do nome do estádio, mas também há conversas para exposição em outros acordos comerciais, incluindo as camisas do Goiás. Os valores podem chegar a R$ 90 milhões durante os três anos do contrato, mas esse valor poderá ser alterado conforme a Divisão do Campeonato Brasileiro que o Goiás estiver. Essa informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada pelo jornal. Se jogar três anos seguidos na Série A, o clube goiano receberá os R$ 90 milhões. Caso atue alguma temporada na Série B, receberá R$ 15 milhões.