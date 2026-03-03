O prazo para a regularização dos laudos técnicos do Estádio Nilton Santos, em Palmas, para receber público na partida desta quarta-feira (4), pela Copa do Brasil, está chegando ao fim.\nO Capital enfrenta o Manaus pela 2ª fase da competição e ainda não sabe se poderá contar com sua torcida. O jogo está marcado para às 19h30.\nPara estar apto, o estádio precisa ter quatro laudos técnicos aprovados: segurança; prevenção e combate a incêndio e pânico; vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto; e condições sanitárias e de higiene. Até o momento, há pendências relacionadas ao laudo da vigilância sanitária.\nAraguaína inicia a venda de ingressos para jogo decisivo contra o União-TO\nPromessas, comissão fantasma e núcleo de atuação: o que se sabe da investigação que aponta desvio em projetos sociais