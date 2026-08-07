Fernando Correia Pereira, de 43 anos, ex-presidente da Associação Atlética Anapolina, foi encontrado morto nesta quinta-feira (6) no apartamento onde morava, no setor Jibran El Hadj, em Anápolis, Região Central de Goiás. De acordo com a Polícia Civil (PC), o corpo estava no banheiro do imóvel e em estado de decomposição. As investigações preliminares apontam que ele possivelmente sofreu um mal súbito há cerca de três dias.\nEm entrevista, o delegado Cleiton Lobo, responsável pelo caso, informou ter solicitado um exame cadavérico ao Instituto Médico Legal (IML). O investigador ressaltou que não há indícios de violência, uma vez que o corpo não apresentava marcas de lesões.\nA Anapolina SAF, em nota divulgada nas redes sociais, lamentou o falecimento do ex-presidente e destacou sua importante contribuição para o fortalecimento do clube.“Fernando deixa sua marca na história da Anapolina por sua dedicação e pelos serviços prestados ao clube durante o período em que esteve à frente da instituição, contribuindo para o fortalecimento da nossa trajetória”, afirmou a diretoria.