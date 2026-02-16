O Araguaína inicia a semana mais importante do ano até agora. A equipe enfrenta o Primavera-SP nesta quarta-feira (18), às 19h30, no estádio Mirandão, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O Tourão do Norte venceu o Guaraí no último compromisso, pelo Campeonato Tocantinense, e afastou a crise que se aproximava.\nEm entrevista ao ge, o técnico Fabiano Borba falou sobre o desempenho da equipe, a força do adversário e o que precisa ser feito para conquistar a inédita classificação na competição nacional.\nO Araguaína disputou cinco partidas em 2026, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. São sete pontos conquistados e a quinta colocação no Campeonato Tocantinense, fora da zona de classificação por ter saldo de gols inferior ao rival União.\nA equipe vinha de duas derrotas seguidas e via a pressão aumentar, mas conseguiu reagir ao vencer a última partida antes do confronto decisivo.