A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta terça-feira (3), por meio de uma circular, a implementação de futebol misto nas categorias de base. Serão permitidas atletas femininas entre as categorias Sub-11 e Sub-17.\nSegundo a FTF, a ideia é incentivar e descobrir talentos no futebol feminino, além de afirmar que essa iniciativa será “mais um incentivo para a categoria”, visando à Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil, em 2027.\nTambém haverá a possibilidade de uma equipe feminina participar e inscrever atletas masculinos, respeitando os critérios de cada categoria.\nEm março de 2023, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a regulamentação do futebol misto nas competições consideradas amadoras no Brasil. Na época, foi instituído o Mecanismo de Dispensa Etária do Futebol Misto (MEC), que permite que meninas ou times femininos possam atuar em equipes e campeonatos de categorias de idades inferiores. No ano passado, a Federação do Mato Grosso do Sul adotou a orientação nas competições Sub-15 e Sub-17.