Depois de elogios à pista e treinos intensos na sexta-feira, pilotos e equipes terão um sábado de muitas disputas no autódromo de Goiânia com os treinos classificatórios e as primeiras corridas da Stock Car Pro Series, Stock Light e Turismo Nacional, que definiu ontem o grid para a primeira prova de hoje. A principal categoria do País chega à 4ª etapa neste fim de semana.\nOntem, o mais rápido do dia foi Felipe Massa, ex-piloto de F-1 e que compete pelo Time Lubrax. Comprovando o que os pilotos já esperavam, a pista de Goiânia ficou mais rápida depois das mudanças realizadas para receber a MotoGP. Tanto que Felipe Massa percorreu os 3.835 metros do circuito com o tempo de 1min22s514.\nApós reparos na pista, autódromo de Goiânia é liberado para ciclismo\nAutódromo de Goiânia será fechado para reforma da pista