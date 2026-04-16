Nesta quarta-feira (15), a Fifa divulgou os 38 centros de treinamento selecionados inicialmente para a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027. Entre os CTs escolhidos, três estão localizados no estado de Goiás: Estádio Olímpico e CT Vila do Tigre, em Goiânia, e Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nAs 32 seleções participantes da Copa do Mundo Feminina poderão escolher em quais CTs farão as suas atividades. Após a divulgação desta lista inicial, a Fifa ainda publicará uma segunda versão do catálogo, em que novas instalações serão incluídas.\nA escolha definitiva dos centros de treinamento será feita após o sorteio final e a definição da tabela de jogos, previstos para o fim deste ano.\nA Fifa realizou um processo de inspeção dos centros de treinamento em todo o Brasil com mais de cinco fases visitadas entre novembro de 2024 e março de 2026. Neste período, os especialistas técnicos visitaram 52 cidades em 19 estados brasileiros e analisaram um total de 261 locais.