O atacante Erling Haaland, 25, ídolo da seleção da Noruega, que enfrenta o Brasil neste domingo (5) pela Copa do Mundo, consome diariamente a mesma quantidade de calorias que um fisiculturista na fase pesada de ganho de massa corporal. O jogador Josh King, que já defendeu o time norueguês, brincou nas redes sociais e o comparou a um urso: "Nunca viu alguém comer tanto".\nA dieta adotada pelo craque inclui cerca de 6.000 calorias diárias, a quantidade recomendada para um homem adulto varia de 2.200 a 3.000 calorias por dia, dependendo da idade e da prática de atividade física.\nConforme revelou o próprio jogador no documentário "Haaland: A Grande Decisão", a dieta se baseia em produtos frescos e pouco ou nada processados, como leite e derivados crus. Também inclui muita carne, com destaque para as vísceras, como fígado e coração de boi, ricas em concentração de ferro, zinco e vitaminas tipo A e B12.