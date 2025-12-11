A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou o calendário completo de 2026, com todas as 33 competições oficiais do futebol profissional e das categorias de base. Com isso, ficou definido que a grande final do Campeonato Goiano será no dia 15 de março, entre datas da 3ª e 4ª fases da Copa do Brasil e seis dias antes do início da Série B.\nA Divisão de Acesso do Campeonato Goiano começará no dia 25 de julho e terminará em 25 de outubro. Já a Terceira Divisão tem data de início marcada para 12 de setembro e término no dia 28 de novembro.\nA divulgação do calendário acontece uma semana após a definição do calendário nacional da CBF.\nConfira o calendário completo de competições da FGF em 2026:\n1) Campeonato Goiano Profissional – 1ª Divisão\nConselho Técnico | 18/11/2025 (3ª feira)\nPublicação da Tabela | 26/11/2025 (4ª feira)