Quatro anos depois, a França voltou a eliminar Marrocos de uma Copa do Mundo. Desta vez, nas quartas de final do Mundial 2026. Nesta quinta-feira (9), os Bleus contaram com o brilho do principal astro de seu elenco, o camisa 10 Mbappé, para vencer a seleção africana por 2 a 0. Mbappé marcou o primeiro gol, e Dembelé completou a vitória.\nOs dois gols foram marcados no segundo tempo, isso depois de Mbappé perder um pênalti na etapa inicial do jogo, disputado em Boston, nos Estados Unidos.\nNo Catar, em 2022, a França também foi o carrasco marroquino, mas uma fase à frente. Há quatro anos, a eliminação ocorreu na semifinal. Agora, nas quartas de final.\nMbappé segue brilhando nos gramados do Mundial. Com o gol marcado, ele igualou Messi com oito gols na Copa. Os dois dividem a artilharia da atual edição e seguirão buscando o posto de maior artilheiro da história das Copas - Messi tem 21 gols, e Mbappé chegou ao 20º com o gol marcado nesta quinta-feira (9).