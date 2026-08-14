A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou, nesta quinta-feira (13), que Batalhão e o União serão os representantes do Tocantins na Copa do Brasil Sub-20 de 2026.\nA definição ocorreu após o Tocantinópolis, campeão estadual da categoria em 2025, abrir mão de sua participação, que tem início previsto para 9 de setembro.\nCom a desistência do Tocantinópolis, a primeira vaga do estado foi herdada pelo Batalhão, vice-campeão tocantinense sub-20 de 2025.\nJá o União acabou contemplado com a segunda vaga devido à reformulação promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade máxima do futebol nacional ampliou o número de clubes participantes de 32 para 64, garantindo uma vaga extra ao futebol do Tocantins, repassada à equipe de Araguaína por ter sido a terceira colocada no Estadual de 2025.