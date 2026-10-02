A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) anunciou, nesta quinta-feira (1º), que a partida entre Taquarussu e São José, válida pela quinta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense, será realizada com portões fechados.\nO confronto está agendado para este sábado (3), às 16h, no Centro de Desenvolvimento da FTF, em Palmas, e não poderá contar com público devido à ausência de laudos técnicos do local.\nEsta é a segunda vez na atual edição do torneio que o espaço sedia um jogo sem torcida pelo mesmo motivo — na terceira rodada, o duelo entre Araguaia e Guaraí também ocorreu de portões fechados.\nApós transplante de medula, atleta do TO conquista medalhas e representa o Brasil em competição internacional\nCom pênalti perdido por Tadeu, Goiás é goleado pelo Novorizontino\nNovorizontino x Goiás: onde assistir, horário e times