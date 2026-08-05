Geral do Serra Dourada é demolida no espaço em frente à arquibancada que era ocupada pelas torcidas organizadas dos clubes mandantes (Guilherme Alves/O Popular)\nAos poucos, a geral vai desaparecendo do Serra Dourada. As obras de readequação do local começaram no dia 1º de julho em diferentes partes da estrutura, entre elas o setor mais popular do estádio. A previsão para conclusão das obras é para julho de 2028.\nA antiga geral não era utilizada havia quase 20 anos, pois recebeu torcedores pela última vez no início de 2008. Com o processo de modernização, ela deixa de existir.\nA arquibancada tradicional, acima da geral, será ampliada até perto do gramado, que será rebaixado. Em uma parte do estádio (abaixo das cadeiras) serão construídos 22 camarotes na altura do gramado - outros 44 camarotes serão nos espaços onde atualmente estão cabines de rádios e televisões.