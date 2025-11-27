A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou a tabela da 1ª fase do Goianão 2026. O primeiro jogo do campeonato será entre Centro Oeste e Aparecidense, no dia 10 de janeiro, um sábado, às 15h30. Dos clubes da capital, Atlético-GO e Vila Nova farão as suas estreias no mesmo dia, e o Goiás entrará em campo pela 1ª vez em 11 de janeiro, no domingo.\nA 1ª fase do Goianão 2026 se estenderá até o dia 8 de fevereiro, com oito rodadas. Os 12 clubes participantes estão separados em três grupos com quatro equipes em cada, e os times enfrentam apenas os adversários de outras chaves, em turno único. Os oito melhores na classificação geral se classificam para as quartas de final.\nGoiás perde para o Remo e continua na Série B em 2026\nGoianão terá times divididos em três grupos\nGoiás contrata atacante Kadu, ex-Anápolis