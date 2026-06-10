O tenista goiano Luis Augusto Queiroz Miguel, o Guto Miguel, disse que a ficha da conquista do título júnior de Roland Garros ainda não caiu. O goiano de 17 anos, que é natural de Goiânia, retornou ao Brasil após o título de simples no Grand Slam francês e deu entrevista coletiva em Brasília. “Minha vida mudou um pouquinho nos últimos anos, e a ficha (do título) ainda não caiu. Como pessoa, continuo a mesma. Mantenho os pés nos chão, de acordo com os resultados, e sei que as coisas vão crescer durante o caminho”, declarou Guto.\nO tenista aproveitou para explicar a confusão que surgiu nos últimos dias sobre seu local de nascimento. Em algumas publicações foi divulgado que ele nasceu em Goianésia, mas, na verdade, foi em Goiânia. “Em reportagens anteriores saíram que sou de Goianésia. Não sou, só morei um tempo lá. Tenho saudades de Goianésia, foi um momento especial. Hoje em dia não posso curtir (a vida) igual quando era na infância, hoje é mais profissional. Foi um momento chave na minha vida, aprendi que jogar tênis pode ser leve e ser feliz com o tênis”, declarou Guto Miguel, que morou em Goianésia por três anos, dos 2 aos 5 anos.