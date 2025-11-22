Jogadores do Goiás se abraçam e se motivam antes de partida pela Série B: time precisa ganhar do Remo para subir sem depender de outros resultados (Fábio Lima / O Popular)\nNeste domingo (23), o Goiás disputa o último jogo da temporada e o mais importante do ano, contra o Remo-PA, partida que define em qual divisão do Campeonato Brasileiro a equipe estará em 2026. A decisão pelo acesso à Série A será disputada a partir das 16h30, no Estádio Mangueirão, pela última rodada da Série B.\nO clube goiano depende apenas de si para voltar à elite do Brasileirão depois de duas temporadas na Segundona. Se vencer o Remo, estará na Série A. Se perder, permanecerá na segunda divisão.\nCaso o duelo termine empatado, a equipe esmeraldina dependerá de um tropeço de algum concorrente para subir à elite: que o Criciúma seja derrotado pelo Cuiabá na Arena Pantanal ou que a Chapecoense não vença o Atlético na Arena Condá. Todos os jogos vão ocorrer a partir das 16h30.