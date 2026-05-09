A rivalidade entre Goiás e Vila Nova é aquela em que uma vitória define o humor para a semana e mantém provocações e brincadeiras vivas até o próximo confronto entre os rivais. O torcedor colorado, por exemplo, provoca ao citar a atual invencibilidade da equipe em jogos da Série B. O esmeraldino usa o retrospecto geral para retrucar. Neste sábado (9), o confronto ganha novo capítulo com o duelo na Serrinha, a partir das 16 horas, pela 8ª rodada da Segundona.\nGoiás x Vila Nova: como é a rivalidade na Série B de pontos corridos\nGoiás se prepara para enfrentar tabu, vice-líder e líder na sequência da Série B\nAtlético-GO se aproxima de dois meses sem vitória como visitante e encara o Ceará fora\nO Goiás encara o clássico como a chance de voltar a vencer na competição depois de quatro derrotas seguidas, que tiraram a equipe da liderança e a colocaram dentro da zona de rebaixamento (Z4).