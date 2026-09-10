Nesta quinta-feira (10), Vila Nova e Goiás disputam o terceiro e último clássico entre eles na temporada. A partir das 19h30, pela 27ª rodada, os rivais se enfrentam no OBA em busca de recuperação na competição nacional, após decepcionarem na última rodada da Série B com tropeços que custaram posições na classificação.\nO Vila Nova sofreu sua pior derrota na Série B desde a temporada de 2018 e foi goleado pelo Athletic por 5 a 0 na Arena Sicredi, no interior de Minas Gerais. O resultado negativo custou duas posições, a saída do clube colorado do G2 e o Tigre começou a atual rodada em 4º lugar com 44 pontos, embora tenha momentaneamente caído para 5º após a vitória do Fortaleza sobre o Avaí.\nO Goiás perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza. A questão é que a derrota ocorreu na Serrinha, diante de um adversário direto na briga pelo acesso e logo depois de uma vitória sobre o São Bernardo em casa. O revés fez com que o esmeraldino caísse para 12º ao fim da 26ª rodada, com 36 pontos.