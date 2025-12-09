O ano do Goiás termina com a terceira demissão do treinador e o aumento no pagamento de multas rescisórias com esses profissionais. Fábio Carille foi demitido do comando da equipe alviverde e deve ser substituído por Daniel Paulista.\nCarille foi o terceiro profissional demitido pelo esmeraldino em 2025. Antes dele, Jair Ventura tinha sido demitido em março e Vagner Mancini, a quem antecedeu, deixou o comando do clube em outubro.\nTodas as saídas foram decisões tomadas pela direção alviverde, que rescindiu contratos antes do fim com os treinadores e essas demissões resultaram em pagamento de multas aos treinadores. Juntos, os acordos superam R$ 3 milhões. O Conselho de Administração do clube goiano fez acordos para pagamentos parcelados. Todos serão concluídos apenas em 2026.\nTécnico Fábio Carille deixa o comando do Goiás