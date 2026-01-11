Jogadores do Goiás se abraçam após gol sobre o Goiatuba na Serrinha (Diomício Gomes / O Popular)\nTranquilo, superior em campo e com boas atuações dos estreantes, o Goiás iniciou o Campeonato Goiano com vitória por goleada de 4 a 0 sobre o Goiatuba, na tarde deste domingo (11), no Estádio da Serrinha.\nO alviverde chegou ao placar elástico em partida que seria com portões fechados, por causa de uma punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/GO) relativa aos incidentes ocorridos ano passado na Serrinha, na semifinal do Goianão, diante do Vila Nova. Somente um número reduzido de mulheres e crianças foram liberadas para assistir à goleada alviverde, a primeira desta edição da competição.\nOs estreantes Luisão e Gegê e os pratas da casa Lucas Rodrigues e Pedrinho marcaram os gols do Goiás.