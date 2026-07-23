O Goiás persistiu, foi recompensado no fim da partida e buscou o empate, por 1 a 1, com o Sport no encerramento do 1º turno da Série B. No estádio Hailé Pinheiro, o atacante Perotti abriu o placar no primeiro tempo e Djalma, já no fim da partida, deixou tudo igual na partida válida pela 19ª rodada.\nO Goiás não fez um jogo ruim, mas mostrou dificuldades para transformar em chances claras o volume ofensivo que mostrou em boa parte do primeiro tempo e a partir dos 30 minutos da etapa final.\nNo primeiro tempo, após domínio esmeraldino, o Sport abriu o placar em sua primeira e única chance clara para marcar. Perotti recebeu cruzamento na área, ganhou da defesa do Goiás e marcou o único gol da partida.\nO gol do empate do Goiás ocorreu já no final do jogo. Djalma cruzou na área, Anselmo Ramon tentou desviar, mas só com o movimento enganou o goleiro Thiago Couto e a bola entrou direto para confirmar o segundo gol do lateral esquerdo pelo time esmeraldino.