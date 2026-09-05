Com um jogador a menos durante quase todo o jogo, após expulsão de Luiz Felipe no início do 1º tempo, o Goiás foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza na Serrinha, na tarde deste sábado (5), pela 26ª rodada da Série B. O único gol da partida foi anotado por Vitinho.\nCom esse resultado, o Goiás caiu para 12º lugar, com 36 pontos, e se distanciou ainda mais do G6 da Segundona. O Fortaleza, por sua vez, se manteve na 5ª posição, agora com 44 pontos.\nO Goiás volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 19h30, para enfrentar o rival Vila Nova em clássico que será disputado no OBA, pela 27ª rodada da Série B.\nIrreconhecível, Vila Nova é goleado pelo Athletic e deixa G2 da Série B\nSem jogos há 60 dias, estádio de Palmas tem gramado com aparência precária\nAtlético-GO goleia o Botafogo-SP e volta a vencer na Série B