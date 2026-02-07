O Goiás venceu o Inhumas, por 1 a 0, e garantiu a liderança geral da fase de classificação do Campeonato Goiano. O volante Lourenço fez o único gol da partida disputada, neste sábado (7), no estádio Zico Brandão. O resultado confirmou rebaixamento da Pantera Avinhada para a Divisão de Acesso.\nCom o resultado, o Goiás chega aos 20 pontos e garante a liderança da fase de classificação do Campeonato Goiano - o time esmeraldino segue invicto, com seis vitórias e dois empates. O Vila Nova, 2º colocado, tem 15 pontos e pode chegar no máximo aos 18 pontos.\nO Inhumas, que não venceu nenhuma partida em oito rodadas no Goianão, é o primeiro rebaixado para a Divisão de Acesso. A Pantenha Avinhada encerra campanha na elite com dois pontos, na 12ª colocação. Foram apenas dois empates e seis derrotas na competição estadual.