O Goiás voltou a vencer na Série B nesta segunda-feira (14). No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), o time esmeraldino bateu o Botafogo-SP, por 3 a 1, de virada, e voltou a ganhar na competição após duas derrotas seguidas. O goleiro Tadeu e os atacantes Kadu Sousa e Jean Carlos fizeram para o clube goiano depois que Hygor abriu o placar para a equipe paulista no jogo válido pela 28ª rodada.\nCom o resultado, o Goiás chega aos 39 pontos e sobe para o 12º lugar. O time esmeraldino está sete pontos atrás do Atlético-GO, que é o 6º colocado.\nO próximo compromisso do Goiás será no domingo (20). O time esmeraldino volta a jogar como mandante e recebe, na Serrinha, o Avaí. O duelo pela 29ª rodada será disputado a partir das 16 horas. O volante Filipe Machado, suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos, será desfalque.