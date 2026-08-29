O Goiás venceu o São Bernardo nesta sexta-feira (28) na abertura da 25ª rodada da Série B e acabou com a sequência de três partidas sem vitória. Lucas Rodrigues e Kadu Sousa marcaram os gols do triunfo esmeraldino por 2 a 1, na Serrinha, enquanto Pedrinho descontou para a equipe paulista.\nA partida na Serrinha foi especial para o goleiro Tadeu. O defensor de 34 anos completou a marca de 400 jogos pelo clube goiano. Ele é o terceiro atleta com mais jogos disputados na história da equipe esmeraldina, atrás apenas do ex-zagueiro Ernando (405 jogos) e do ex-goleiro Harlei (831).\nTadeu completou 400 jogos pelo Goiás diante do São Bernardo (Guilherme Alves / O Popular)\nCom o resultado, o Goiás sobe duas posições e assume o 10º lugar com 36 pontos, dois atrás do Sport, que é o 6º colocado e abre o G6.