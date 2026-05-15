Goiás, Vila Nova e Atlético-GO entram em campo neste fim de semana pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao trio goiano só a vitória interessa para manter-se na briga por um lugar no G-6.\nO Goiás recebe o Botafogo-SP, neste sábado (16), às 18h30, na Serrinha. Enquanto no domingo (17), o Vila Nova encara o Avaí, às 18h, no OBA; e o Atlético-GO visita o Criciúma, às 18h30, no Heriberto Hülse.\nGoiás\nO Esmeraldino é o 11º colocado com 10 pontos conquistados em 8 jogos. Para o duelo contra o Botafogo-SP, o técnico Daniel Paulista terá três desfalques: o zagueiro Ramon Menezes, expulso na vitória diante do Vila Nova; o meia Lucas Lima, que recebeu o terceiro amarelo; e o goleiro Tadeu, que passou por cirurgia após sofrer uma fratura na tíbia durante a partida contra o Cruzeiro, pela 5ª fase da Copa do Brasil.