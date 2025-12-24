O Goiás Vôlei encerrou o primeiro turno da Superliga masculina na 5ª colocação, com 18 pontos e conquistou a vaga inédita para a Copa do Brasil, fazendo história na primeira metade da fase de classificação. É o melhor início de uma equipe goiana na história do torneio.\n“Nós fechamos o primeiro turno em 5º, o que para nosso Estado e nossa equipe é um feito histórico. Isso nunca aconteceu no cenário do voleibol nacional para a gente. Estamos fazendo história, mas sabemos que a competição só encerra depois do segundo turno. Então temos que manter os pés no chão. Tem muita coisa para acontecer”, comentou o técnico Hítalo Machado, que lidera a equipe desde 2022.\nAtleta detalha transfobia sofrida em jogo de vôlei no Tocantins: 'Me senti impotente'\nAdvogado é preso suspeito de ofender atleta trans durante jogo de vôlei